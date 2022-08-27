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ВИДЕО, как в Крым продолжает ехать тяжелая военная техника из россии

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Снабжение оружия оккупантам не останавливается

ВИДЕО, как в Крым продолжает ехать тяжелая военная техника из россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российская армия продолжает подвозить все больше и больше оружия для оккупации Украины. Ресурс Крым.Реалии опубликовал видео, как едет эшелон с тяжелой военной техникой.

Его увидели возле станции Тамань, расположенной в 10 километрах от Крымского моста. Очевидно, что оружие перевозили в Крым.

Отмечается, что среди имеющейся техники присутствовали образцы танков Т-72 и Т-80. Кроме них в Крым ехали гаубицы: 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО - M1990 "Farm") и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика". Также были ИМР, БМП и грузовые автомобили.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Крим.Реалії

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