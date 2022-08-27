Данилов: В этой войне важно не допустить условного "Минска-3"
Чиновник поделился своими опасениями
Офис президента
РФ ведет мощную информационную кампанию против Украины и Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Один из нарративов, продвигаемых роспропагандой - якобы мир устал от войны в Украине.
"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности.
Власти с первого дня широкомасштабного российского вторжения работают как единая команда, ежедневно в течение недели под председательством главы государства проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых разрабатываются важные управленческие решения.
В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", это не будет воспринимать наше общество", - сказал он.
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