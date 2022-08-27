  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: В этой войне важно не допустить условного "Минска-3"
В тренде

Данилов: В этой войне важно не допустить условного "Минска-3"

Общие новости
(2 голосов)

Чиновник поделился своими опасениями

Данилов: В этой войне важно не допустить условного "Минска-3"

Офис президента

Новина українською

РФ ведет мощную информационную кампанию против Украины и Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Один из нарративов, продвигаемых роспропагандой - якобы мир устал от войны в Украине.

"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности.

Власти с первого дня широкомасштабного российского вторжения работают как единая команда, ежедневно в течение недели под председательством главы государства проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых разрабатываются важные управленческие решения.

В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", это не будет воспринимать наше общество", - сказал он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт РНБО

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
27.08.2022 в 15:24
Щось вони кожний день розказують ,що важливо недопустити.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.08.2022 в 14:55
Довольно. Следующие "переговоры" только в Гааге.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде