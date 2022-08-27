Данилов: В этой войне важно не допустить условного "Минска-3"

РФ ведет мощную информационную кампанию против Украины и Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Один из нарративов, продвигаемых роспропагандой - якобы мир устал от войны в Украине.

"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности.

Власти с первого дня широкомасштабного российского вторжения работают как единая команда, ежедневно в течение недели под председательством главы государства проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых разрабатываются важные управленческие решения.

В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", это не будет воспринимать наше общество", - сказал он.