IRIS-T и NASAMS будут защищать наше небо не только от самолетов, но и от крылатых ракет, - Игнат
В Воздушных силах рады решению о поставках современного ПВО
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ЗРК IRIS-Т и NASAMS, поставок которых ожидает Украина, позволят защищать небо не только от вражеской авиации, но и от крылатых ракет. Об этом сказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
"То, что уже заявлено, что система противовоздушной обороны будет усилена зенитными ракетными системами IRIS и NASAMS. Это небольшой дальности комплексы, но все же это современные радары, современные ракеты, которые смогут помочь нам лучше защищать наше небо от вражеской авиации, а также от крылатых ракет.
Сроки подготовки специалистов для пользования этими системами разные, прописаны, в частности, и производителями, но учитывая условия боевых действий, сроки подготовки могут быть сокращены вдвое", - сказал Игнат.
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