IRIS-T и NASAMS будут защищать наше небо не только от самолетов, но и от крылатых ракет, - Игнат

ЗРК IRIS-Т и NASAMS, поставок которых ожидает Украина, позволят защищать небо не только от вражеской авиации, но и от крылатых ракет. Об этом сказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что уже заявлено, что система противовоздушной обороны будет усилена зенитными ракетными системами IRIS и NASAMS. Это небольшой дальности комплексы, но все же это современные радары, современные ракеты, которые смогут помочь нам лучше защищать наше небо от вражеской авиации, а также от крылатых ракет.

Сроки подготовки специалистов для пользования этими системами разные, прописаны, в частности, и производителями, но учитывая условия боевых действий, сроки подготовки могут быть сокращены вдвое", - сказал Игнат.