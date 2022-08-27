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IRIS-T и NASAMS будут защищать наше небо не только от самолетов, но и от крылатых ракет, - Игнат

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В Воздушных силах рады решению о поставках современного ПВО

IRIS-T и NASAMS будут защищать наше небо не только от самолетов, но и от крылатых ракет, - Игнат

фото из свободных источников

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ЗРК IRIS-Т и NASAMS, поставок которых ожидает Украина, позволят защищать небо не только от вражеской авиации, но и от крылатых ракет. Об этом сказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что уже заявлено, что система противовоздушной обороны будет усилена зенитными ракетными системами IRIS и NASAMS. Это небольшой дальности комплексы, но все же это современные радары, современные ракеты, которые смогут помочь нам лучше защищать наше небо от вражеской авиации, а также от крылатых ракет.

Сроки подготовки специалистов для пользования этими системами разные, прописаны, в частности, и производителями, но учитывая условия боевых действий, сроки подготовки могут быть сокращены вдвое", - сказал Игнат.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
Укрінформ

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