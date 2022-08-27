ГУР МО: "Скрытая мобилизация" в рф дошла до Москвы и Питера

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что "скрытая мобилизация" в россии дошла до Москвы и Санкт-Петербурга.

Истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов заставляет кремль активизироваться в так известных "центральных областях".

Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители регионов. В частности, андрей воробьев, губернатор московской области. Один из "верных штыков" путина занимает эту должность с 2012 года, заменив на ней нынешнего министра обороны РФ сергея шойгу.

Основа мобилизационных мероприятий – широкая рекламная кампания, которая включает агитацию на основных телеканалах, радио, в Интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты "добровольцев" сроком от 3-х до 12-ти месяцев. Основная мотивация – повышенное денежное довольствие. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 руб., которая перечисляется на специальную банковскую карту от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000–45 000 руб.

Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам "вербовщиков", ВЛК проводится условно. Фактически принимают всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть ограниченно пригодных.

В настоящее время основная часть желающих из москвы и московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС рф – Одинцово, микрорайон Баковка, московская обл. После заключения контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

В дальнейшем новоиспеченных "контрактников" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово ленинградской обл. для прохождения углубленной подготовки.