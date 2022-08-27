Зеленский: Народ побеждает всегда. Свобода побеждает всегда

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам сто восьмидесятых пятых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Борьба за независимость – это борьба всего народа, только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она у нас в Украине. И именно поэтому Украина победит.

Народ побеждает всегда. И также успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда.

Обязательно победим! Вечная слава всем нашим героям! Вечная благодарность каждому и каждому, кто помогает воевать за свободу! Слава Украине!", – рассказал президент.