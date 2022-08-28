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ВСУ за сутки уничтожили 21 единицу российской техники и 250 оккупантов – Генштаб

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Донецкое направление продолжает быть самым горячим

ВСУ за сутки уничтожили 21 единицу российской техники и 250 оккупантов – Генштаб

Генштаб ЗСУ

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Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать русскую технику и живую силу противника. Генштаб опубликовал результат борьбы против оккупантов за минувшие сутки.

За субботу было убито 250 россиян, а также уничтожена 21 единица техники. Больше всего ВСУ нанесли потери в автомобильной технике.

В общем, потери россиян в захватнической войне против Украины с 24 февраля выглядят так:

  • Личный состав – около 46750 (+250 за последние сутки) лиц ликвидировано;
  • танки ‒ 1942 (+3) ед;
  • боевые бронированные машины – 4257 (+3) ед;
  • артиллерийские системы – 1050 (+5) ед;
  • РСЗО – 274 (+0) ед;
  • средства ПВО – 148 (+0) ед;
  • самолеты – 234 (+0) ед;
  • вертолеты – 202 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);
  • крылатые ракеты – 196 (+0);
  • корабли/катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6) ед;
  • специальная техника – 99(+0).

Генштаб отмечает, что так же как и за прошедшие сутки, наибольшие потери противник несет на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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