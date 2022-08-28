ВСУ за сутки уничтожили 21 единицу российской техники и 250 оккупантов – Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать русскую технику и живую силу противника. Генштаб опубликовал результат борьбы против оккупантов за минувшие сутки.

За субботу было убито 250 россиян, а также уничтожена 21 единица техники. Больше всего ВСУ нанесли потери в автомобильной технике.

В общем, потери россиян в захватнической войне против Украины с 24 февраля выглядят так:

Личный состав – около 46750 (+250 за последние сутки) лиц ликвидировано;

танки ‒ 1942 (+3) ед;

боевые бронированные машины – 4257 (+3) ед;

артиллерийские системы – 1050 (+5) ед;

РСЗО – 274 (+0) ед;

средства ПВО – 148 (+0) ед;

самолеты – 234 (+0) ед;

вертолеты – 202 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);

крылатые ракеты – 196 (+0);

корабли/катера – 15 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6) ед;

специальная техника – 99(+0).

Генштаб отмечает, что так же как и за прошедшие сутки, наибольшие потери противник несет на Донецком направлении.