ВСУ за сутки уничтожили 21 единицу российской техники и 250 оккупантов – Генштаб
Донецкое направление продолжает быть самым горячим
Генштаб ЗСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать русскую технику и живую силу противника. Генштаб опубликовал результат борьбы против оккупантов за минувшие сутки.
За субботу было убито 250 россиян, а также уничтожена 21 единица техники. Больше всего ВСУ нанесли потери в автомобильной технике.
В общем, потери россиян в захватнической войне против Украины с 24 февраля выглядят так:
- Личный состав – около 46750 (+250 за последние сутки) лиц ликвидировано;
- танки ‒ 1942 (+3) ед;
- боевые бронированные машины – 4257 (+3) ед;
- артиллерийские системы – 1050 (+5) ед;
- РСЗО – 274 (+0) ед;
- средства ПВО – 148 (+0) ед;
- самолеты – 234 (+0) ед;
- вертолеты – 202 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);
- крылатые ракеты – 196 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6) ед;
- специальная техника – 99(+0).
Генштаб отмечает, что так же как и за прошедшие сутки, наибольшие потери противник несет на Донецком направлении.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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