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ВСУ уничтожили одну из крупнейших российских баз в Мелитополе

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Очередная “бавовна”

ВСУ уничтожили одну из крупнейших российских баз в Мелитополе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ночью с 27 на 28 августа во временно оккупированном Мелитополе снова раздавались взрывы. Местные очевидцы также сразу же публиковали видео инцидентов.

По словам мэра города Ивана Федорова, у россиян была очередная адская ночь. Главной целью стала одна из крупнейших баз рашистов в Мелитополе, расположенная на территории завода "Автокольорит". Она была разрушена.

Кроме того, также зафиксировано попадание в здание в поселке Мирном, где велась подготовка к так называемому "референдуму".

“В течение трех недель каждый день у них что-то случается. Очевидно, курить они разучились”, – добавил Федоров.

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В статье: ВСУ Иван Федоров
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