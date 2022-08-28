ВСУ уничтожили одну из крупнейших российских баз в Мелитополе

Ночью с 27 на 28 августа во временно оккупированном Мелитополе снова раздавались взрывы. Местные очевидцы также сразу же публиковали видео инцидентов.

По словам мэра города Ивана Федорова, у россиян была очередная адская ночь. Главной целью стала одна из крупнейших баз рашистов в Мелитополе, расположенная на территории завода "Автокольорит". Она была разрушена.

Кроме того, также зафиксировано попадание в здание в поселке Мирном, где велась подготовка к так называемому "референдуму".