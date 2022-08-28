ВСУ уничтожили одну из крупнейших российских баз в Мелитополе
Очередная “бавовна”
Getty Images/Global Images Ukraine
Ночью с 27 на 28 августа во временно оккупированном Мелитополе снова раздавались взрывы. Местные очевидцы также сразу же публиковали видео инцидентов.
По словам мэра города Ивана Федорова, у россиян была очередная адская ночь. Главной целью стала одна из крупнейших баз рашистов в Мелитополе, расположенная на территории завода "Автокольорит". Она была разрушена.
Кроме того, также зафиксировано попадание в здание в поселке Мирном, где велась подготовка к так называемому "референдуму".
“В течение трех недель каждый день у них что-то случается. Очевидно, курить они разучились”, – добавил Федоров.
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