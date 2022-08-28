По шести направлениям захватчики вчера атаковали, но отступили, - Гайдай
ВСУ ломают планы рашистов
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Враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском направлении, куда безуспешно пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганщины. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Массированный обстрел населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе двух областей противник не прекращает ни на день. Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Два раза организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага.
В общей сложности самолеты захватчиков нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов. Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны российских войск. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам присоединялись танки. По шести направлениям захватчики вчера отступили", - сообщил Гайдай.
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