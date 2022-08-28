  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба: россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент
В тренде

Кулеба: россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты действуют вне всяких рамок

Кулеба: россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российские военные превратили Запорожскую АЭС в военную базу, чем поставили под угрозу весь континент. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, учитывая наше трагическое прошлое. российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. российские военные должны убраться с территории станции, поскольку им там нечего делать!” - говорится в сообщении.

Напомним, в начале следующей недели инспекторы МАГАТЭ планируют приехать на захваченную россией Запорожскую АЭС. Агентство намерено оценить состояние безопасности станции и решить проблемы, вызванные боевыми действиями. Кроме того, группа специалистов может доставить на АЭС запасные части, приборы радиационного контроля и другие необходимые материалы для повышения уровня безопасности станции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба ЗАЭС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Кулебы

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде