Кулеба: россияне превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент
Оккупанты действуют вне всяких рамок
Getty Images / Global Images Ukraine
российские военные превратили Запорожскую АЭС в военную базу, чем поставили под угрозу весь континент. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
“В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, учитывая наше трагическое прошлое. российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. российские военные должны убраться с территории станции, поскольку им там нечего делать!” - говорится в сообщении.
Напомним, в начале следующей недели инспекторы МАГАТЭ планируют приехать на захваченную россией Запорожскую АЭС. Агентство намерено оценить состояние безопасности станции и решить проблемы, вызванные боевыми действиями. Кроме того, группа специалистов может доставить на АЭС запасные части, приборы радиационного контроля и другие необходимые материалы для повышения уровня безопасности станции.
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