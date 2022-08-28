Указ путина об увеличении армии вряд ли позволит добиться успеха в войне с Украиной, - Британская разведка
Оккупантам это не поможет
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Указ президента россии об увеличении численности российской армии вряд ли поможет добиться существенного прогресса в войне против Украины. Об этом сообщает в Твиттере Министерство обороны Великобритании.
“25 августа 2022 года администрация президента россии издала указ о повышении установленной численности вооруженных сил россии до 1,15 млн человек, то есть почти на 140 000 человек. Правительству было поручено обеспечить финансирование для достижения этой цели. Пока остается непонятным, будет ли россия пытаться заполнить эти увеличенные ассигнования путем привлечения большего количества добровольцев-контрактников или путем увеличения ежегодных показателей призыва в армию.
В любом случае, указ вряд ли позволит добиться существенного прогресса в усилении боевой мощи россии в Украине”, - говорится в сообщении.
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