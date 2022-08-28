В случае аварии на ЗАЭС радиоактивное облако накроет часть Украины и россии, - Энергоатом

Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской атомной электростанции, в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии.

"В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону россии. Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на 29 августа 2022 года сделали специалисты Госатомрегулирования Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населению на потенциально опасных территориях рекомендовано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае её появления - применять защитные средства для органов дыхания.