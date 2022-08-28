В некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе - Генштаб сообщил ситуацию на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте на текущее время.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Совершил попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Карнауховки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшен назад.

На Краматорском направлении враг продолжал огненное влияние у Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанес авиационных ударов неподалеку от Григоровки.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка. Удары авиации противника подверглись районам Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опросное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы у Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Красного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополино, Мирное, Квитневое, Великий Кут и Лозовое. Удары авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. В некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе.