Зеленский провел секретное совещание с представителями сектора обороны и безопасности
Рассматривали вопросы нужд украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов безопасности и обороны. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
В совещании приняли участие руководители ВСУ, разведывательных органов, Минобороны, МВД, СБУ и других сил обороны.
Участники заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны, отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины, а также рассмотрели ход выполнения предыдущих указов Зеленского.
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