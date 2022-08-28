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Зеленский провел секретное совещание с представителями сектора обороны и безопасности

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Рассматривали вопросы нужд украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами

Зеленский провел секретное совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов безопасности и обороны. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

В совещании приняли участие руководители ВСУ, разведывательных органов, Минобороны, МВД, СБУ и других сил обороны.

Участники заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны, отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины, а также рассмотрели ход выполнения предыдущих указов Зеленского.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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