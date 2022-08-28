Зеленский провел секретное совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов безопасности и обороны. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

В совещании приняли участие руководители ВСУ, разведывательных органов, Минобороны, МВД, СБУ и других сил обороны.

Участники заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны, отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины, а также рассмотрели ход выполнения предыдущих указов Зеленского.