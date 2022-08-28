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Россияне нанесли удар по Ровенщине

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Под ударом оказался объект военной инфраструктуры

Россияне нанесли удар по Ровенщине

Фото: t.me/rivne_1283 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Российские террористы нанесли ракетные удары по Ровенской области. Эту информацию подтвердил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно без жертв. Объект военной инфраструктуры на Сарненщине. Выехали на место происшествия", - сообщил в видеообращении Коваль.

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В статье: война с Россией
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