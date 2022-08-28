Российские оккупанты 14 часов подряд обстреливали Орехов. Пострадали дети
За шесть последних часов в Орехове было 200 прилетов
Фото: t.me/starukhofficial / Автор невідомий
Террористы рф сегодня в течение 14 часов обстреливали Орехов Запорожской области из РСЗО и ствольной артиллерии. Об этом в телеграмме написал глава областной государственной администрации Александр Старух.
"14 часов залпового огня из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову.
В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное", - написал Старух.
Также чиновник позже добавил, что за шесть последних часов по Орехову россияне совершили 200 обстрелов.
"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", - пишет глава ОГА.
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