Россияне обстреляли ракетами центр Харькова

Войска российской федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова. Эту информацию подтвердил глава областного центра Игорь Терехов в своем телеграме.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - отметил Терехов.