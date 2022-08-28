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Россияне обстреляли ракетами центр Харькова

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Одно административное здание разрушено

Россияне обстреляли ракетами центр Харькова

Фото: t.me/ihor_terekhov / Автор невідомий

UA-Футбол
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Войска российской федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова. Эту информацию подтвердил глава областного центра Игорь Терехов в своем телеграме.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно.

Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - отметил Терехов.

Ранее мы сообщали, что в этот вечер под обстрелом российских террористов оказался военный объект в Ровенской области.

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В статье: война с Россией Игорь Терехов
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