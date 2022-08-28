Россияне обстреляли ракетами центр Харькова
Одно административное здание разрушено
Фото: t.me/ihor_terekhov / Автор невідомий
Войска российской федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова. Эту информацию подтвердил глава областного центра Игорь Терехов в своем телеграме.
"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно.
Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - отметил Терехов.
Ранее мы сообщали, что в этот вечер под обстрелом российских террористов
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