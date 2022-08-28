Фрэндли файер. Российская ракета упала вблизи Севастополя

Около шести часов вечера в южной части Украины звучала воздушная тревога из-за возможной угрозы ракетных обстрелов из акватории Черного моря. Однако по официальным данным пролет ракет над территорией Украины замечен не был.

Однако, как сообщают очевидцы в оккупированном россией Крыму, ракета упала в районе мыса Фиолент близ Севастополя.

Относительно разрушений информации пока нет. Пропагандистские СМИ и журналисты рф уже сообщили об "отличной работе российского ПВО".