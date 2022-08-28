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Фрэндли файер. Российская ракета упала вблизи Севастополя

Общие новости
(1 голосов)

Так держать!

Фрэндли файер. Российская ракета упала вблизи Севастополя

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Около шести часов вечера в южной части Украины звучала воздушная тревога из-за возможной угрозы ракетных обстрелов из акватории Черного моря. Однако по официальным данным пролет ракет над территорией Украины замечен не был.

Однако, как сообщают очевидцы в оккупированном россией Крыму, ракета упала в районе мыса Фиолент близ Севастополя.

Относительно разрушений информации пока нет. Пропагандистские СМИ и журналисты рф уже сообщили об "отличной работе российского ПВО".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
28.08.2022 в 23:04
По-більше треба таких феєрверків на Криму.
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