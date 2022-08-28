Фрэндли файер. Российская ракета упала вблизи Севастополя
Так держать!
Фото з відкритих джерел
Около шести часов вечера в южной части Украины звучала воздушная тревога из-за возможной угрозы ракетных обстрелов из акватории Черного моря. Однако по официальным данным пролет ракет над территорией Украины замечен не был.
Однако, как сообщают очевидцы в оккупированном россией Крыму, ракета упала в районе мыса Фиолент близ Севастополя.
Относительно разрушений информации пока нет. Пропагандистские СМИ и журналисты рф уже сообщили об "отличной работе российского ПВО".
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
28.08.2022 в 23:04
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