Зеленский - о секретном совещании: Оккупанты ощутят его последствия в дальнейших действиях наших защитников

Гордый и славный Донецк унижен и ограблен русской оккупацией. Но Украина вернется. Об этом в очередном обращении к украинскому народу заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера.

В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке.

Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, разграблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно.

А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией: Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму.

Украина все помнит.

Провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Были руководители Вооруженных сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты нашего государства.

Все вопросы, которые мы рассматривали, – они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят его последствия в дальнейших действиях наших защитников.

Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс – за всех они получат ответ.

Готовимся к новой неделе – она будет очень активной. Запланированы важные визиты партнеров в Украину. Возобновлю практику обращений к государствам и народам, которые нас поддерживают.

А главное – работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – каждый день каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности. Это должны помнить все, кто был наделен властью".