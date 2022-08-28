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Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Энергодаре

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В соседних домах местами выбило стекла

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Энергодаре

Фото: t.me/orlovdmytroEn / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска обстреляли третий и пятый микрорайоны Энергодара Запорожской области. Об этом сообщает городской голова Дмитрий Орлов в телеграмме.

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто", - написал Орлов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выложил видео с работой пожарных во дворе и напомнил, что россия продолжает шантажировать мир ядерным терроризмом.

"российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа", - подчеркнул Ермак.

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В статье: война с Россией
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