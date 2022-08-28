Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Энергодаре

Российские войска обстреляли третий и пятый микрорайоны Энергодара Запорожской области. Об этом сообщает городской голова Дмитрий Орлов в телеграмме.

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто", - написал Орлов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выложил видео с работой пожарных во дворе и напомнил, что россия продолжает шантажировать мир ядерным терроризмом.