Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Энергодаре
В соседних домах местами выбило стекла
Фото: t.me/orlovdmytroEn / Автор невідомий
Российские войска обстреляли третий и пятый микрорайоны Энергодара Запорожской области. Об этом сообщает городской голова Дмитрий Орлов в телеграмме.
"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто", - написал Орлов.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выложил видео с работой пожарных во дворе и напомнил, что россия продолжает шантажировать мир ядерным терроризмом.
"российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа", - подчеркнул Ермак.
Популярное сейчас
- Роман Яремчук может вернуться в чемпионат Бельгии
- Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Суркис - о группе ЛЕ для Динамо: Такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО