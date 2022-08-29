Депутата-предателя Ковалева убили в собственном доме - СМИ

Бывший народный депутат Алексей Ковалев найден мертвым в собственном доме в Голой Пристани.

Об этом сообщает сразу несколько источников - советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, местное издание МОСТ, журналист 1+1 Андрей Цаплиенко, а также Украинская Правда, которой ликвидацию предателя подтвердили в партии Слуга Народа.

По информации Цаплиенко, Ковалев скончался от ножевых ранений; его жена находится в больнице с асфиксией.

МОСТ, комментируя смерть предателя, призывает к осторожности, поскольку существует вероятность инсценировки смерти россиянами.

Напомним, Ковалев с первых дней вторжения находился на оккупированной территории; против него возбудили уголовное дело, исключили из фракции и партии Слуга Народа, после чего он открыто встал на сторону оккупантов.

В июне на Ковалева уже совершали покушение – тогда взрывчатку заложили под автомобиль, но коллаборант выжил.