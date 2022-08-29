Россияне пытались наступать на трех направлениях, ВСУ отбили - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро понедельника, 29 августа.

Волынское, Полесское и Сиверское направления

без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Харьковское направление

россияне из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжают интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

Славянское направление

зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательную БПЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

Краматорское направление

обстрелы из существующих артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

Бахмутское направление

враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.

Авдеевское направление

огневому влиянию подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

Новопавловское направление

обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

Запорожское направление

оккупанты производили обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танкам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

Южнобужское направление

Основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск. Принимаются меры по восполнению потерь. Обстреливали из существующих артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березно. Для нанесения ударов задействовали авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.