Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Известен состав рабочей группы
Необходимый шаг
IAEA
Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Твиттере.
"Этот день настал. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее, на этой неделе".
The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022
27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе. Список, в частности, исключает США и Великобританию, которых россия считает несправедливо заинтересованными. ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.
По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными, но также и представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с москвой. Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.
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