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Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Известен состав рабочей группы

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Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Известен состав рабочей группы

IAEA

Новина українською

Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Твиттере.

"Этот день настал. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее, на этой неделе".

27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе. Список, в частности, исключает США и Великобританию, которых россия считает несправедливо заинтересованными. ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.

По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными, но также и представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с москвой. Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.

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В статье: война с Россией МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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Источник:
ISW

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