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Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину и Харьков

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А вчера весь день били по Сумщине

Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину и Харьков

Лукашук Telegram-канал

Новина українською

Ночью враг нанес удар по трем районам Днепропетровщины – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. Предварительно люди невредимы. Но стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один человек, он в тяжелом состоянии. Та атака забрала жизнь одного человека, пятеро ранены. После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света – 2 600 семей. Электрики уже работают. В Марганце масштабы разрушений выясняются. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Пожарные укрощают пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли шесть громад в области. Он подчеркнул, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений тоже нет. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе прогремели взрывы. По его словам, оккупанты ударили по городу кассетными снарядами. Информации о жертвах или пострадавших сейчас нет. Ночью, 29 августа, были артиллерийские обстрелы с. Котлярово (Николаевщина). Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется. Утром, 29 августа, около 06:30 обстреливали село Высунск. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует. За прошедшие сутки были обстрелы Широковской громады. Ночью, 29 августа, около 2:00 обстрелам подверглась с. Красная Долина. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Также были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет. Утром, 29 августа, продолжаются обстрелы Широковской громад. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Дмитрий Живицкий Игорь Терехов
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