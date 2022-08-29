Уже больше 47 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
За воскресенье 59 единиц техники, в том числе и вертолет
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля. За воскресенье, 28 августа было уничтожено еще 350 оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 29 августа потери личного состава армии РФ составляют около 47100 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1947 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,
- РСЗО - 279 (+5) ед,
- средства ПВО - 149 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 203 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,
- специальная техника – 101 (+2).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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