Уже больше 47 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля. За воскресенье, 28 августа было уничтожено еще 350 оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 29 августа потери личного состава армии РФ составляют около 47100 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1947 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,

РСЗО - 279 (+5) ед,

средства ПВО - 149 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 203 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,

специальная техника – 101 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.