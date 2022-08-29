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Уже больше 47 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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За воскресенье 59 единиц техники, в том числе и вертолет

Уже больше 47 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля. За воскресенье, 28 августа было уничтожено еще 350 оккупантов. Таким образом, по состоянию на утро 29 августа потери личного состава армии РФ составляют около 47100 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1947 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,
  • РСЗО - 279 (+5) ед,
  • средства ПВО - 149 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 203 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,
  • специальная техника – 101 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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