Министерство обороны Британии: шойгу отстранен от управления войсками россии в Украине
"Все идет по плану"
Getty Images / Global Images Ukraine
Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны рф сергея шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют путина о ходе войны, сообщает разведка Великобритании:
"российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс россии в войне застопорился".
По всей вероятности, шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию "нехватки военного опыта", поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 29, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YCp7fMLXU9
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