Министерство обороны Британии: шойгу отстранен от управления войсками россии в Украине

Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны рф сергея шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют путина о ходе войны, сообщает разведка Великобритании:

"российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс россии в войне застопорился".

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По всей вероятности, шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию "нехватки военного опыта", поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.