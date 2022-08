Министерство обороны Британии: шойгу отстранен от управления войсками россии в Украине

Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны рф сергея шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют путина о ходе войны, сообщает разведка Великобритании:

По всей вероятности, шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию "нехватки военного опыта", поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.

