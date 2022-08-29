На Юге за 28 августа ВСУ уничтожили более 40 оккупантов и 13 единиц российской техники
Так держать
facebook.com/kmp.vmsu.ua
Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 28 августа был ликвидирован 41 российский оккупант. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".
За 28 августа армия рф потеряла 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, реактивную систему залпового огня "Ураган", самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С", станцию радиоэлектронной борьбы, а также 6 единиц автобронетехники.
Также украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки и Вавилового.
Под утро понедельника, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. Предварительно, в облцентре была уничтожена часть, которую использовали военные россии.
Популярное сейчас
- Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 29 августа - 4 сентября
- Депутата-предателя Ковалева убили в собственном доме - СМИ
- Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
Новости по теме
- 16:38 Украинские Пара Ми-8 ВСУ нанесла результативный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника
- 08:35 Украинские На юге ВСУ уничтожили узел связи десантников рф. В целом за неделю в регионе разбито 7 складов россиян с БК
- 09:07 Украинские На юге украинские военные поразили командный пункт, а также ударили по мосту