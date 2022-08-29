На Юге за 28 августа ВСУ уничтожили более 40 оккупантов и 13 единиц российской техники

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 28 августа был ликвидирован 41 российский оккупант. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

За 28 августа армия рф потеряла 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, ​​реактивную систему залпового огня "Ураган", самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С", станцию ​​радиоэлектронной борьбы, а также 6 единиц автобронетехники.

Также украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки и Вавилового.

Под утро понедельника, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. Предварительно, в облцентре была уничтожена часть, которую использовали военные россии.