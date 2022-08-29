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путин предлагал Эрдогану сделку. Также известно, что Турция пропустила корабль рф с С-300 в Черное море

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Игра Реджепа

путин предлагал Эрдогану сделку. Также известно, что Турция пропустила корабль рф с С-300 в Черное море

Getty Images / Global Images Ukraine

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российский диктатор владимир путин просил президента Турции Реджепа Эрдогана не участвовать в Крымской платформе. Глава кремля предлагал усилить двусторонние отношения. Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев.

"Мне рассказывали, что путин говорил Эрдогану, мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, чтобы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: "Там же мои родственники живут, я потом скажу им, что обменял их на туристов?" "И потом, Украина – наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать". И в этот раз он выступил с хорошей речью", – рассказал Джемилев.

Тем временем стало известно, что Турция пропустила российский корабль с ракетными комплексами С-300 к Черному морю. россия не может перебрасывать свои военные корабли из Средиземного моря в Черное море, потому что Турция закрыла свои проливы для военных кораблей. Однако россия смогла перекинуть этими проливами передовые системы вооружений, такие как ракеты С-300. Закрытие Босфора для прохода военных кораблей помешало россии усилить свои военно-морские силы против Украины. Но торговые суда могут проходить, чем и пользуется страна-агрессор.

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирию, где на причале забрали С-300. Он вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. Постояв на якоре у российского побережья, 27 августа судно вошло в Новороссийск. Перенос мощной ПВО из Сирии в Черное море может иметь большое значение. В частности, это означает, что россия усиливает оборону Крыма и временно оккупированных территорий Юга. В то же время, это ослабляет силы россии и режима Асада в Сирии.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
navalnews.com

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