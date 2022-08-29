Из-за ночного обстрела Энергодара 10 человек получили ранения. Сегодня в городе прогремели новые взрывы

В результате обстрела Энергодара вечером 28 августа получили ранения 10 человек. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

У людей осколочные ранения разной степени тяжести. Двое людей в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

Днем 29 августа в Энергодаре, находящемся под оккупацией войск россии, раздались непонятные взрывы. В дальнейшем в разных районах города была слышна стрельба. Об этом изданию Obozrevatel сообщили местные жители. По их словам, в оккупированном населенном пункте идут боевые действия.

Напомним, вечером 28 августа россияне обстреляли третий и пятый микрорайоны города. Обстрел произошел накануне того, как делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию. До этого оккупанты регулярно обстреливали площадку захваченной ЗАЭС и окрестности Энергодара.