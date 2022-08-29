Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном

Оперативная группа войск Каховка поделилась в своих социальных сетях видео, которое записал солдат российской федерации. Как утверждает рашист, ВСУ удалось прорвать первую линию обороны россиян под Херсоном.

"Укрпопы х**рят со всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Х**рят с танков, авиации, артиллерии. 29 августа".

109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

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Его спич оборвали взрывы.