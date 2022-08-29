  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном
В тренде

Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Бегите, орки, с нашей земли

Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном

Генштаб

Новина українською

Оперативная группа войск Каховка поделилась в своих социальных сетях видео, которое записал солдат российской федерации. Как утверждает рашист, ВСУ удалось прорвать первую линию обороны россиян под Херсоном.

"Укрпопы х**рят со всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Х**рят с танков, авиации, артиллерии. 29 августа".

109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Читайте такжеНа Юге за 28 августа ВСУ уничтожили более 40 оккупантов и 13 единиц российской техники

Его спич оборвали взрывы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
29.08.2022 в 13:02
Це супер, але є ще понтонний міст під "дахом" Антонівського мосту і паромні переправи. А також ще 2 і 3 лінії оборони
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.08.2022 в 13:07
Линия обороны из говна и палок, деревянные ежи натыкали. Паром не может обеспечить нормальное снабжение, этого мало для такой войны.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде