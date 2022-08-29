Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном
Бегите, орки, с нашей земли
Генштаб
Оперативная группа войск Каховка поделилась в своих социальных сетях видео, которое записал солдат российской федерации. Как утверждает рашист, ВСУ удалось прорвать первую линию обороны россиян под Херсоном.
"Укрпопы х**рят со всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Х**рят с танков, авиации, артиллерии. 29 августа".
109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Его спич оборвали взрывы.
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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
29.08.2022 в 13:02
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FC Energy (Новая Каховка)
29.08.2022 в 13:07
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