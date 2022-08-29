ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины – спикер ОК Юг

ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, об этом в комментарии изданию hromadske сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

В ОК "Каховка" также отметили, что ситуация на временно оккупированной территории Херсона остается непростой, но контролируемой украинской стороной. HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

Остались только пешеходные переходы: армия рф оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава на территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории, отмечает ОК.

ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска россии расположили свою технику, боеприпасы и живую силу. Сейчас там большой пожар, об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Суспільному".

"Восемь мощных ударов нанесены не только по огненным позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку", – ранее сказала Гуменюк в эфире телемарафона.