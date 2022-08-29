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россияне объявили эвакуацию в Новой Каховке

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Новая Каховка – это Украина

россияне объявили эвакуацию в Новой Каховке

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Глава оккупационной администрации Новой Каховки объявил эвакуацию из региона на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины. Новость подтверждается российскими пропагандистскими СМИ.

109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

В ОК "Каховка" также отметили, что ситуация на временно оккупированной территории Херсона остается непростой, но контролируемой украинской стороной. HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

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В статье: война с Россией
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