россияне объявили эвакуацию в Новой Каховке
Новая Каховка – это Украина
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Глава оккупационной администрации Новой Каховки объявил эвакуацию из региона на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины. Новость подтверждается российскими пропагандистскими СМИ.
109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
В ОК "Каховка" также отметили, что ситуация на временно оккупированной территории Херсона остается непростой, но контролируемой украинской стороной. HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.
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