россияне объявили эвакуацию в Новой Каховке

Глава оккупационной администрации Новой Каховки объявил эвакуацию из региона на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины. Новость подтверждается российскими пропагандистскими СМИ.

109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

В ОК "Каховка" также отметили, что ситуация на временно оккупированной территории Херсона остается непростой, но контролируемой украинской стороной. HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.