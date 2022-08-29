Жителей Херсонщины просят сделать запасы пищи и воды, а также найти безопасные места
С таким заявлением выступили в ОДА
Фото: Херсонська обласна рада / Автор невідомий
Жителям оккупированных территорий Херсонщины нужно принять меры по безопасности.
Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Жителям Херсонщины, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких!
Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков – по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких!" - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили практически все большие мосты на оккупированной Херсонщине.
Также стало известно, что украинские защитники прорвали
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