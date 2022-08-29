Жителей Херсонщины просят сделать запасы пищи и воды, а также найти безопасные места

Жителям оккупированных территорий Херсонщины нужно принять меры по безопасности.

Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Жителям Херсонщины, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких!

Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков – по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили практически все большие мосты на оккупированной Херсонщине.