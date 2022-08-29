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Заседание в формате Рамштайн пройдет в Германии в сентябре

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Оно состоится 8 сентября

Заседание в формате Рамштайн пройдет в Германии в сентябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Следующая встреча созданной западными странами группы по координации военной помощи Киеву в так называемом формате "Рамштайн" состоится 8 сентября в Германии на американской авиабазе Рамштайн.

Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны США Ллойд Остин лично проведет заседание контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 8 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что Остин пригласил министров обороны и чиновников со всего мира для обсуждения войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

С начала создания контактной группы прошли уже несколько встреч, на которых партнеры Украины объявили о выделении оборонной помощи. На авиабазе Рамштайн заседание состоится во второй раз.

17 августа Ллойд Остин сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с министром обороны Украины Резниковым поддержку США для Украины и планирование следующей встречи в формате "Рамштайн".

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В статье: война с Россией
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