В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва
В Мелитополе прилеты
061.ua
Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.
Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
На данный момент никаких подробностей нет. В сети появляются фото предположительно с места взрывов.
Напомним, вчера вечером в Мелитополе прогремели взрывы и были слышны автоматные очереди. Российские оккупанты пытались сбить украинский беспилотник. Позже стало известно, что противник эвакуировал свой военный госпиталь из города.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оперативная группа войск Каховка: ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду
- IRIS-T и NASAMS будут защищать наше небо не только от самолетов, но и от крылатых ракет, - Игнат
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти