В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

На данный момент никаких подробностей нет. В сети появляются фото предположительно с места взрывов.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе прогремели взрывы и были слышны автоматные очереди. Российские оккупанты пытались сбить украинский беспилотник. Позже стало известно, что противник эвакуировал свой военный госпиталь из города.