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В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

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В Мелитополе прилеты

В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

061.ua

Новина українською

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

На данный момент никаких подробностей нет. В сети появляются фото предположительно с места взрывов.

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Напомним, вчера вечером в Мелитополе прогремели взрывы и были слышны автоматные очереди. Российские оккупанты пытались сбить украинский беспилотник. Позже стало известно, что противник эвакуировал свой военный госпиталь из города.

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В статье: война с Россией
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