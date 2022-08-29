На Харьковщине россияне пробуют наступать по всем направлениям

Российские оккупационные войска продолжают попытку прорвать позиции Сил обороны в Харьковской области.

Об этом 29 августа сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

"Враг перешел к новой тактике: пробует наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, он еще больше туда присылает своих сил, для того чтобы продвинуться хоть как-то. Однако пока он никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно несет потери и отходит на ранее занятые свои позиции", - сказал Синегубов Суспільному.

По его словам, продолжается российский террор местного населения, в частности, обстрелы Харькова из реактивных систем залпового огня.

"У них тактика такова: они выезжают на место, отстреляли, уехали, а куда оно летит, для них это даже не цель, а просто как факт. У них есть задача - обстрелять город, обстрелять гражданские районы, дома в течение дня", – сказал глава обладминистрации.