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Они не готовы к переговорам - Зеленский сравнил россию с аллигатором

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Для россии переговоры – это ряд ультиматумов

Они не готовы к переговорам - Зеленский сравнил россию с аллигатором

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности России к переговорам.

Об этом сообщает Укринформ.

"Они не готовы к переговорам, у них нет желания их вести. Для них переговоры – это ряд ультиматумов о том, что мы должны признать Донбасс и Крым как российскую территорию. И недавно публично начали говорить, что Украина должна признать юг нашей страны как российские территории после того, как они проведут новый ряд "референдумов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский сравнил Россию с аллигатором, который очень стремится захватить все, что ему не принадлежит.

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"Что бы ты ему скажешь, любые слова, которые ты ему скажешь - в любом случае они придут за другими территориями Украины в течение полугода, например", - добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что не готов предвидеть, когда и как начнутся переговоры с РФ по миру, но подчеркнул, что российская сторона их предложит, когда будет видеть силу всего мира, поддерживающего Украину.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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