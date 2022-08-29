На россии официально подтвердили смерть нардепа-коллаборанта Ковалева

В России официально подтвердили смерть украиснкого нардепа коллаборанта Аексея Ковалева

Следственный комитет России сообщил, что расследует убийство Ковалева, который у оккупантов занимал пост так называемого "заместителя главы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству".

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По данным СК РФ, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Также погибла девушка, проживавшая с Ковалевым.