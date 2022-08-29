На россии официально подтвердили смерть нардепа-коллаборанта Ковалева
Земля стекловатой
Алексей Ковалев
В России официально подтвердили смерть украиснкого нардепа коллаборанта Аексея Ковалева
Следственный комитет России сообщил, что расследует убийство Ковалева, который у оккупантов занимал пост так называемого "заместителя главы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству".
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".
По данным СК РФ, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Также погибла девушка, проживавшая с Ковалевым.
Напомним, что 28 августа сразу несколько источников
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