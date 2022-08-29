Белый дом предлагает остановить ядерные реакторы на Запорожской АЭС
С целью безопасности
t.me/energoatom_ua
Белый дом считает, что в целях безопасности следует остановить ядерные реакторы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
В частности, он отметил, что Вашингтон поддерживает миссию экспертов МАГАТЭ, а также призывает Москву обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ независимым инспекторам.
"Мы также считаем, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. И продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", - отметил Кирби.
Напомним, ранее Государственный департамент США заявлял, что только Россия не хочет признавать высокий риск радиационной катастрофы на захваченной Запорожской АЭС.
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