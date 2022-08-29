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Украина - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по волейболу

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Сборная Украины проводит свой второй матч на ЧМ

Украина - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по волейболу

Фото: NewsMakers

Новина українською

Сегодня, 29 августа, состоится матч 2-го тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором встретятся сборные Украины и Туниса.

Поединок пройдет в польском Катовице. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

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Посмотреть поединок в прямом эфире можно на YouTube, ссылка чуть ниже.

Напомним, чтосборная Украины стартовала на мировом первенстве с поражения от сборной Сербии со счетом 0:3. В своей первой игре на ЧМ-2022 команда Туниса обыграла Пуэрто-Рико со счетом 3:0.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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