Украина - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по волейболу
Сборная Украины проводит свой второй матч на ЧМ
Фото: NewsMakers
Сегодня, 29 августа, состоится матч 2-го тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором встретятся сборные Украины и Туниса.
Поединок пройдет в польском Катовице. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.
Посмотреть поединок в прямом эфире можно на YouTube, ссылка чуть ниже.
Напомним, чтосборная Украины стартовала на мировом первенстве с поражения от сборной Сербии со счетом 0:3. В своей первой игре на ЧМ-2022 команда Туниса обыграла Пуэрто-Рико со счетом 3:0.
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