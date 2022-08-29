ОК Південь: Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию
На Южном направлении без перемен
Генштаб ЗСУ
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять публично информацию о действиях ВСУ на юге Украины.
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"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда идет военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое наше отношение. Ведь именно в тишине лучше слышать, как дышит враг, как он нервничает", - отметила она.
Гуменюк также отметила, что "неоконченной работой никто не хвастается" и пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным.
"Мы начали свое дело и будем доводить его до конца. Как только результаты будут достойными и будут гарантировать безопасность тех, кто за ними стоит. Мы обязательно отчитаемся", - подчеркнула Гуменюк.
В то же время, по ее словам, украинские военные понимают, что обществу "очень хочется позитивных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать". "Но призываем больше их не разглашать, подождать. Ведь после такой огласки в Николаев прилетело очень много ракет", - подытожила она.
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