ОК Південь: Мы начали свое дело и будем доводить его до конца, призываем не разглашать информацию

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять публично информацию о действиях ВСУ на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Гуменюк сказала в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы относительно ситуации в южных областях Украины.

"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда идет военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое наше отношение. Ведь именно в тишине лучше слышать, как дышит враг, как он нервничает", - отметила она.

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Гуменюк также отметила, что "неоконченной работой никто не хвастается" и пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным.

"Мы начали свое дело и будем доводить его до конца. Как только результаты будут достойными и будут гарантировать безопасность тех, кто за ними стоит. Мы обязательно отчитаемся", - подчеркнула Гуменюк.

В то же время, по ее словам, украинские военные понимают, что обществу "очень хочется позитивных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать". "Но призываем больше их не разглашать, подождать. Ведь после такой огласки в Николаев прилетело очень много ракет", - подытожила она.