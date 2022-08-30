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Зеленский: Наши военные планы? Вы не услышите конкретики ни от одного ответственного лица

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Но гнать оккупантов будем до границ

Зеленский: Наши военные планы? Вы не услышите конкретики ни от одного ответственного лица

president.gov.ua

Новина українською

Украинская сторона не может раскрывать конкретные военные планы. Но противник должен знать, что Вооруженные силы будут оттеснять его до самой государственной границы.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном ежедневном обращении.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так - на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась, оккупанты ее хорошо знают", - отметил он.

По его словам, если российские военные хотят выжить, им пора бежать.

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"Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы только началось. Мы говорим об этом 187 дней", - добавил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2022 в 01:21
Заткніть арестовича!
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