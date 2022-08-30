Россияне пытались наступать в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро вторника, 30 августа.

Указывается, что россияне и дальше сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Волынское и Полесское направления

обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняющаяся угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

Сиверское направление

россияне держат отдельные подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.

Слобожанское направление

противник продолжает ведение боевых действий в целях удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

Харьковское направление

враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки. Россияне вели наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошли

Славянское направление

подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного. Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками. Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.

Краматорское направление

оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Сиверска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

Бахмутское направление

зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

Авдеевское направление

продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опытного.

Новопавловское направление

враг обстрелял территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

Запорожское направление

противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривне, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационные удары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

Южнобужское направление

враг осуществил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск. Нанес авиационный удар возле Андреевки. Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел. Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снегиревки и Большого Артакова.