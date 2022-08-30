ВСУ потрепали рф на юге: ликвидировано почти 100 россиян, 30 единиц техники и 13 пунктов управления

В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации на южном фронте после сообщений об активизации наступления Вооруженных сил Украины. За 29 августа артиллерийские подразделения ВСУ поразили 13 пунктов управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах Херсона. Шестью авиационными ударами украинские военные атаковали позиции противовоздушной обороны орков.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге уничтожили 82 россиянина и 30 единиц техники. В частности: зенитно-ракетную систему С-300, 2 танка Т-72, ​​11 гаубиц "Мста-Б", 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", тяжелую огнеметную систему "Сонцепек", САУ "Гиацинт-С", САУ "Нона-С" и мобильный миномет 120 мм, самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", противотанковую управляемую ракету, 6 единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья и Антоновки.

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В ОК также отметили, что уничтожили переправу, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львовое.