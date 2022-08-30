Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Запорожью и Днепропетровской области
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Лукашук Телеграм-канал
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. Попали по трем районам: Криворожскому, Днепровскому и Никопольскому. В Красногригорьевской громаде ударили по жилому массиву – ранена 50-летняя женщина. Один дом уничтожен, еще до 10 повреждены, как отмечают глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Ночью 30 августа враг нанес ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Отмечается, что в настоящее время не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара. Есть информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 30 августа. Сама ночь в регионе прошла спокойно.
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