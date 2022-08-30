Поднялся столб дыма. ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне

В ночь на 30 августа Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Очевидцы сообщили о трех прилетах (как минимум).

Местные Telegram-каналы показали фото и видео успешной атаки по переправе. Как видно на кадрах, в эпицентре вспыхнул фейерверк, после чего поднялся столб дыма.

Напомним, что Антоновский мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могут поставлять или отводить свои войска на территории, которую они оккупировали к западу от реки. ВСУ регулярно стреляет по переправе, чтобы оркам не было повадно перебрасывать через него технику и БК.