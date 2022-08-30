  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Поднялся столб дыма. ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне
В тренде

Поднялся столб дыма. ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне

Общие новости
(1 голосов)

Бавовна!

Поднялся столб дыма. ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на 30 августа Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Очевидцы сообщили о трех прилетах (как минимум).

Местные Telegram-каналы показали фото и видео успешной атаки по переправе. Как видно на кадрах, в эпицентре вспыхнул фейерверк, после чего поднялся столб дыма.

Напомним, что Антоновский мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могут поставлять или отводить свои войска на территории, которую они оккупировали к западу от реки. ВСУ регулярно стреляет по переправе, чтобы оркам не было повадно перебрасывать через него технику и БК.

Читайте такжеПоявились сведения о новых мощных ударах по Антоновскому мосту и "хлопке" в Чернобаевке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Антоновский мост
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде