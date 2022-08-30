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Почти 500 уничтоженных в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 29 августа

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Набили ББМ и артиллерийских систем, плюс один вертолет

Почти 500 уничтоженных в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 29 августа

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиянах, начиная со дня полномасштабного вторжения.

За понедельник, 29 августа, Украинской Армией было ликвидировано около 450 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ по состоянию на утро 30 августа составляют около 47550 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1954 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 4294 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1079 (+19) ед,
  • РСЗО - 282 (+3) ед,
  • средства ПВО - 151 (+2) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 204 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29) ед,
  • специальная техника – 103 (+2).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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