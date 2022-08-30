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россия получила три типа иранских дронов для войны в Украине. Сообщается, что многие из них – неисправны

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Хм, как же так?

россия получила три типа иранских дронов для войны в Украине. Сообщается, что многие из них – неисправны

фото из свободных источников

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рф закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Их будут использовать в войне против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Администрации США.

Отмечается, что россияне забрали дроны с иранской авиабазы ​​в начале месяца и доставили их в россию в середине месяца. российские операторы начали тренироваться использовать дроны в Иране еще в прошлом месяце. Речь идет о моделях Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. Все три типа дронов могут использоваться для разведки и наносить удары управляемыми боеприпасами.

В то же время, израильское издание detaly.co.il сообщает, что сотни беспилотников, которые Иран передал россии как военную помощь, оказались неисправными. У многих беспилотников оказались технические проблемы, влияющие на их летные характеристики. Об этом сообщалось в Washington Post и других американских СМИ. Отмечены также неполадки в электронике и двигателе.

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О причине неисправностей не сообщается. Западные эксперты предполагают, что их могли повредить при транспортировке. Несмотря на неисправность первой партии беспилотников и собственное недовольство, россия не намерена отказываться от закупки у Ирана других аппаратов.

Напомним, что Иран уже 30 лет находится под санкциями, что делает невозможным нормальный процесс сборки технологических девайсов и военных средств.

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В статье: война с Россией
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Источник:
edition.cnn.com

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