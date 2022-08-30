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Украина отреагировала на разрешение россиянам от Турции на перебрасывание систем С-300 в рф

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Украина отреагировала на разрешение россиянам от Турции на перебрасывание систем С-300 в рф

Vitaly V. Kuzmin

Новина українською

29 августа в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере. Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны рф судном "Sparta II" из Сирии в россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу. Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей этой Конвенции.

Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также мер, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

Замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
mfa.gov.ua

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