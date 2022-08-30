Восемь прилетов: россияне ударили артиллерией прямо по центру Харькова – есть погибшие и раненые
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российские войска из артиллерии обстреляли центральную часть Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется".
"Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города. Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту: 5 погибших и 7 раненых".
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