Восемь прилетов: россияне ударили артиллерией прямо по центру Харькова – есть погибшие и раненые

российские войска из артиллерии обстреляли центральную часть Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется".

"Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города. Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту: 5 погибших и 7 раненых".