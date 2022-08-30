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"Не осталось ни еды, ни воды". Как россиянин жаловался на то, что ВСУ взяли в кольцо войска рф на Харьковщине

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Бегите, орки

"Не осталось ни еды, ни воды". Как россиянин жаловался на то, что ВСУ взяли в кольцо войска рф на Харьковщине

ГУР

Новина українською

российский оккупант пожаловался, что Вооруженные силы Украины взяли армию российской федерации в Харьковской области в кольцо. По его словам, командование оркостана не намерено спасать личный состав россиян.

Также он пожаловался на проблемы с обеспечением, в частности, отсутствие пищи и воды. Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Он рассказал, что с оказавшимися в кольце подразделениями нет связи. Также оккупанты остались без обеспечения. российский солдат также изверг, что одна из рот была полностью уничтожена. При этом командир батальона скрылся и не собирается помогать своим подчиненным.

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"У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, бл**ь. Практически связи уже нет, пи***ц, такие дела. Они везде вокруг, короче, стоят, везде. Вот тоже мне паренек звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: 7-му роту расх***ли и медиков расх***ли, комбат с***лся. И вообще ничего не говорят никак".

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В статье: война с Россией ГУР
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