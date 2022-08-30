"Не осталось ни еды, ни воды". Как россиянин жаловался на то, что ВСУ взяли в кольцо войска рф на Харьковщине

российский оккупант пожаловался, что Вооруженные силы Украины взяли армию российской федерации в Харьковской области в кольцо. По его словам, командование оркостана не намерено спасать личный состав россиян.

Также он пожаловался на проблемы с обеспечением, в частности, отсутствие пищи и воды. Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Он рассказал, что с оказавшимися в кольце подразделениями нет связи. Также оккупанты остались без обеспечения. российский солдат также изверг, что одна из рот была полностью уничтожена. При этом командир батальона скрылся и не собирается помогать своим подчиненным.